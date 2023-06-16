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Bursa'da yol kenarında cansız beden bulundu

Bursa'da yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

Giriş: 16.06.2023 - 04:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da yol kenarında cansız beden bulundu
Yol kenarında cansız beden bulundu
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AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alaşar Mahallesi Yeni Yalova Bulvarı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişiye karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı ihtimali üzerinde dururken, yol kenarında da araç parçaları bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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