GÜNCELLEME - Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü

AA

Orhaneli-Keles kara yolunun Doğancı mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması oldu.

Yolun tamamen kapandığı olayda 2 iş makinesi ile 16 BUK 66 plakalı otomobil toprak altında kaldı.

Otomobilde bulunan gece bekçisi Süleyman Sarı (73),araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin yanı sıra jandarma asayiş, trafik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yolu temizleme çalışmalarına devam edilen bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise toprak kaymasının, Orhaneli-Keles kara yolunun 12. kilometresinde kaya parçalarının yola düşmesiyle yaşandığı bildirildi.

Heyelan nedeniyle kaya parçalarının özel bir firmaya ait 2 ekskavatör ve bir aracın üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, araçta bulunan bekçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, olaya AFAD, jandarma ve itfaiyeden oluşan 43 personelin müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.

,Sergen Sezgin