Bursa'da yere çöp atanlara ceza geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, yere çöp atanların tespit edilip, ceza kesilmesine ilişkin bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Bozbey, "Yere çöp atanlar için bir düzenleme yapacağız. Şu anda gündemimizde var. Konuyla ilgili daire başkanlarımız gereken çalışmayı yapıyorlar. Yakın zamanda da mecliste bu konuyu göreceğiz" dedi.

Başkan Bozbey, Meclis'te görüşülecek teklifle birlikte "Kabahatler Kanunu" üzerinden ceza yazılabileceğini belirtti.