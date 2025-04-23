ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ

YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız perşembe ve cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.