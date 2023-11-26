Bursa'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 yarın Bursa'da kar tatili olacak mı?
Soğuk havaların etkisini artırması yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verildi. Sağanak yağış ve fırtına sonrası yarın Bursa'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte, "27 Kasım yarın Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Bursa'da okulların durumu...
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Olumsuz hava şartları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ülkemiz genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağışların ardından çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması olayları meydana geldi. Bu bağlamda yarın Bursa'da okulların tatil olup olmayacağı merkak konusu oldu. Peki, yarın Bursa'da okullar tatil mi? İşte, 27 Kasım 2023 Pazartesi Bursa'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
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BURSA'DA FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ!
Bursa’da etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde deniz kara ile birleşti. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü ilçede, fırtına saatte 86 kilometreye ulaştı. Fırtınanın etkisi ile tekneler sürüklenirken, dalgalar adete sahili duvarlarını dövdü. Bazı evler sular altında kalırken, dalgalar tekneleri sürükledi. Jandarma Kurşunlu sahil yolunu trafiğe kapattı. AFAD, BUSKİ, MAK ve Gemlik Belediyesi ekipleri rögar kapaklarını açarak yolda biriken deniz ve sel sularını kanalizasyona gitmesini sağladı. Açılan rögar kapaklarını sürücülerin fark etmesi için çöp tenekeleri ile tedbir alındı. Gemlik’in bazı sokakları ve Kurşunlu’da su basan evleri BUSKİ ve Gemlik Belediyesi ekipleri tahliye etti. Yağmurdan kaynaklı denizin de kahverengi bir hal aldığı ve dev dalgaların oluştuğu görüldü. Ayrıca İnegöl’de de rüzgar saatte 60 kilometreye ulaştı.
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YARIN BURSA'DA KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Uludağ’da hava sıcaklığı -7 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 7 santimetre olarak belirlendi. Bugün hava bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağması bekleniyor. Yağışların yarın saat 10.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ise kuvvetli yağış beklenirken, hava sıcaklığı pazartesi 1 ila 7 derece, salı güü 2 ila 15 derece, çarşamba 10 ila 18 derece, perşembe günü de 8 ila 15 olması tahmin ediliyor. Ayrıca salı günü de Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili olacak.
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27 KASIM PAZARTESİ BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
27 Kasım Pazartesi günü Bursa'da kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.