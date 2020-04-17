Bursa'da yangın çıkan evde yalnız yaşayan yaşlı kadın öldü

Keramet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Saniye Öz'ün (81) evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Öz'ün komşularının haber verdiği itfaiye ekiplerince tavanı çöken evdeki yangın söndürüldü.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede yaşlı kadının cesedini buldu.

Yangını haber alarak olay yerine gelen Öz'ün iki oğlu fenalaştı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıktığını belirledi.

Öz'ün cesedi, incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.