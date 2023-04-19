Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Giriş: 19.04.2023 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler içeride mahsur kalan Havva O'yu (64) balkondan eve girerek dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen Havva O. ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Havva O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eşini 6 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
Eşini 6 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bitlis'te 1 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te 1 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi
Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 3 ölü, 31 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.