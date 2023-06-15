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Bursa'da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

Bursa İnegöl'de iki katlı ahşap binada çıkan ve kısa sürede binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev, kullanılamaz hale geldi

Giriş: 15.06.2023 - 06:34 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da yanan 2 katlı ahşap bina küle döndü
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Cuma Mahallesi, Kasımefendi Caddesi'nde bulunan tadilat halindeki iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevreye sıçrama ihtimaline karşı, sokak üzerinde bulunan binalar tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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