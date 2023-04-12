Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir villada arama yaptı.

Aramalarda 2 elektrikli, kompresörlü makaron doldurma makinesi, 341 kilogram bandrollü tütün ve 733 bin 860 makaron ele geçirildi.

Villada kaçak sigara ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler S.C. ve G.T, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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