Bursa'da veterinerle tartışan kişilerin 6 bin liralık mama çaldığı iddiası

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde Veteriner Hakim Erol Kaplan'a ait klinikte M.B. ve A.Ç'ye ait köpeğe cerrahi işlem gerçekleştirildi.
Aradan bir süre geçtikten sonra veterinere gelen söz konusu iki kişi ameliyatın başarısız geçtiğini ve ödedikleri ücretin geri verilmesini talep etti.
Köpeğe yeniden tetkik yapan Veteriner Hekim Kaplan, işlemde herhangi bir hata olmadığını, bundan dolayı ücret iadesi yapamayacaklarını bildirdi.
Bunun üzerine M.B'nin, Kaplan'a tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürüldü. Bu sırada M.B'nin yanından ayrılan A.Ç. de kliniğin girişinde bulunan evcil hayvan mamalarından 30 paket alarak dışarıda kendilerini bekleyen taksiye taşıdı.
Yaşanan olaylar iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilirken, Veteriner Hekim Kaplan, söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.
- "Yaklaşık 6 bin liralık mama çalındı"
Veteriner Hekim Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, M.B. ve yanındaki kadın A.Ç'nin mesai saatlerinde kliniğe geldiğini anlattı.
Söz konusu kişilerin köpeklerine yapılan operasyon nedeniyle aralarında tartışma çıktığını vurgulayan Kaplan, "Klinik içinde erkek şahıs bizi tehdit etti, hakaretler etti. Erkek olan kişi bizi içeride oyalarken kadın olan da kliniğin girişinde bulunan mamalardan 30 paketini çalıp kendilerini bekleyen taksiye taşımış. Bunun üzerine şahıslardan şikayetçi olduk. Yaklaşık 6 bin liralık mama çalındı." diye konuştu.
Kaplan ayrıca veteriner hekimler olarak "Sağlıkta Şiddet Yasası"ndan yararlanan bir meslek grubu olmadıklarını belirterek, "Sağlığın her kısmında bulunan bir meslek grubu olduğumuz halde sağlık sektörü içinde kendimize yer bulamadık. Burada bize hem sözlü hem de fiziksel şiddet var. Bu olayla beraber yetkililerden ilgi bekliyoruz." dedi.
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