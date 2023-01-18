Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü

Sokak hayvanlarına uygulanan vahşet ve eziyetin son örneği Bursa'da yaşandı. Bursa'da bir şahıs sokak ortasında hedef aldığı köpeğe ateş etti. Zavallı hayvan can havliyle bir süre koştuktan sonra can verdi

Giriş: 18.01.2023 - 23:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü
İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katletti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 13 Ocak tarihinde Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. isimli şahıs, sokakta dolaşmakta olan köpeği elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Köpeğin sokağın sonunda durduğunu gören cani, yere eğilerek elindeki tüfekle köpeğe ateş etti. Yaralanan hayvan can havliyle olay yerinden kaçsa da kısa süre içinde öldü.

O.A. isimli caninin köpeği vurduğu anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kan davalı aileler barıştırıldı
Kan davalı aileler barıştırıldı
Uludağ hakkındaki kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Uludağ hakkındaki kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
BUDO'da bazı seferler iptal
BUDO'da bazı seferler iptal
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.