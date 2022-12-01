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Bursa'da üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı

Bursa İnegöl'de üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek feci şekilde yaralandı. Vücudunun birçok yerinde yanıklar oluşan talihsiz bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Giriş: 01.12.2022 - 01:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 11 aylık Alin, ağır yaralandı. Olay dün saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

Suriye uyruklu ailenin 11 aylık çocuğu Alin Kuteyş, yerde unutulan kaynar su tenceresine çarparak düştü. Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu acılar içinde ağlayan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; vücudunun birçok yerinde yanıklar oluşan minik Alin, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Bursa Şehir Hastanesi Yanık ünitesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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