Bursa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Takibe alınarak durdurulan otomobildeki 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 2 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilin sahibi olduğu öğrenilen bedensel engelli E.G.G. ile N.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.G.G. tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

,Sergen Sezgin