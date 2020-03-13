Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada 675 gram sentetik uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.