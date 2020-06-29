Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle yaklaşık 3 ay önce başlatılan operasyonlar kapsamında "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla M.Ö, S.B, Ö.K, M.B, E.T. ve A.İ.M'yi yakaladı.Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 110 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, cam düzenek, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kartuş ve fişekler ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.