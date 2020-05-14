Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - BURSA

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait Orhangazi ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannabinoid, 55 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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