Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu içeren reçeteye tabi ilaçların kente getirilerek satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların evleri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin adet ilaç ve 200 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden E.E, A.K. ve İ.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.