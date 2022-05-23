Bursa'da traktör devrildi, sürücü öldü

Alınan bilgiye göre, kırsal Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan Ekrem Uslu (60), 16 KBN 90 plakalı traktörüyle kendisine ait tarlaya gitti. Uslu'nun otları biçtiği sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan araç devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri traktörün altında sıkışan Uslu'yu bulunduğu yerden çıkardı. AA'nın haberine göre; yaşamını yitirdiği belirlenen Uslu'nun cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.