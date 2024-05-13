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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Bursa İznik'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 01:49 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:49
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        Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Abdulkadir E'nin (17) kullandığı traktör kontrolden çıkıp devrildi. DHA'nın haberine göre; sürücü ve Kamil E'nin (16) ağır yaralandığı kazada, devrilen traktörün altında kalan Ercan E. (15) ise yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Abdulkadir E, kullandığı plakasız traktörle Kamil E. ve Ercan E'yi alarak boş arazide gezmeye başladı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Abdulkadir E'nin kontrolünden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önemler alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Ercan E'nin yaşamını yitirdiği belirledi.

        2 YARALININ DURUMU AĞIR

        Yaralı sürücü Abdulkadir E. ile Kamil E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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