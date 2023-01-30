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Bursa'da trafodan çıkan alevler, iş yerini yaktı

Bursa'da inşaat ve yapı malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesinde bulunan trafodan çıkan alevler, kısa sürede büyüdü. İş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

Giriş: 30.01.2023 - 06:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da trafodan çıkan alevler, iş yerini yaktı
Trafodan çıkan alevler iş yerini yaktı
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AA

Bursa'da bir iş yerindeki ısı yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Demirci Yolu Caddesi'nde inşaat ve yapı malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesindeki trafodan kıvılcım çıktı.

Bir süre sonra kıvılcımlar nedeniyle iş yerinde bulunan ısı yalıtım malzemeleri alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükselen alevleri 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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