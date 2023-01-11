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Bursa'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafo binasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Giriş: 11.01.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
Trafoda elektrik akımına kapılan genç öldü
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AA

Alınan bilgiye göre, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki trafo binasına kontrol için giren görevliler, bir kişinin içeride hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk incelemede elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen Okan S'nin (25) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Okan S'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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