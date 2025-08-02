Bursa'da trafik kazasında 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Bursa'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Tuğba Akpınar (35) yönetimindeki otomobil ile İsmail S. (22) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
2 KIZ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, Akpınar kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan sürücü İsmail S, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İsmail S, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
İki kız kardeşin cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.