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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da trafik kazasında 2 kız kardeş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bursa'da trafik kazasında 2 kız kardeş hayatını kaybetti

        Bursa'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 06:50 Güncelleme: 02.08.2025 - 06:50
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        Trafik kazasında 2 kız kardeş hayatını kaybetti
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        Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Tuğba Akpınar (35) yönetimindeki otomobil ile İsmail S. (22) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        2 KIZ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, Akpınar kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü İsmail S, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İsmail S, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        İki kız kardeşin cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
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