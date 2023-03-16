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Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Giriş: 16.03.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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AA

Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan ve içinde 4 gencin bulunduğu otomobil, İznik Gölü sahil yolunda kenara çekildi.

Patlayan lastiği tamir etmek için araçtan inen gençlere sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kazada iki otomobil arasında kalan Hamza Bahadır (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan araç sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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