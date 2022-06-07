Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi kavşağında, Fatih Karan idaresindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Mehmet Şakir​​​​​​​ Bavli'nin kullandığı 06 CVV 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Karan'ın aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Ali Yakıcı yaralandı. AA'nın haberine göre; Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yakıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.