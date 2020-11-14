Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bandırma’dan Karacabey’e doğru seyir halinde bulunan Murat Gencer idaresindeki 42 BY 365 plakalı kamyon, önünde aynı istikamete doğru hareket eden Resul Coşkun idaresindeki 10 PK 345 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Dağkadı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazanın, otomobil sürücüsünün ani manevra yaparak dönüş yapmak istemesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Aracın bir anda dönmek istemesiyle birlikte meydana gelen kazada sürücü Resul Coşkun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Ramazan A. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ramazan A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.