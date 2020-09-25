Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'ndeki bir dükkana giren şüpheli, tırnakçılık yöntemiyle bir miktar para çaldı. Durumdan şüphelenen ve güvenlik kamerasını inceleyen dükkan sahibi, dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kayıtları inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin yankesicilik yaptığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde alışveriş yapan ve 100 lira çıkaran şüphelinin, dükkan sahibi para üstünü hazırlarken az miktarda para verip, para üstünü de alarak dükkandan ayrıldığı görülüyor.