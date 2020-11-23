Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

İlçedeki Sarraflar Çarşısı bölgesinde bazı iş yerlerine giren kadınlardan şüphelenen esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Tırnakçılık" yöntemiyle esnafı dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 6 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.