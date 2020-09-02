Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın Arı (31) idaresindeki 11 SA 449 plakalı otomobil, İznik-Adapazarı kara yolunun 8. kilometresinde Çiçekli Mahallesi mevkisinde K.Ö'nün kullandığı 37 SH 401 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yerinden sökülerek parçalanan otomobilin motoruna çarpan Faruk Pirantepe yönetimindeki 41 LC 784 plakalı otomobilde ise hasar oluştu.

Otomobil sürücüsü Aydın Arı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, tır sürücüsü ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Ö, çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.