Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bilal Turan (22) idaresindeki 16 AKP 817 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Mezbaha mevkisinde Mahmut Önder'in kullandığı 16 KL 9014 plakalı üzerinde traktör taşıyan tırla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, başka bir otomobille daha çarpışarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Turan hayatını kaybetti.

Kaza yerine gelen Bilal Turan'ın ağabeyi Yunus Turan güçlükle sakinleştirildi.