Bursa'da feci ölüm: TIR'ın altında metrelerce sürüklendi

AA

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkisinde Bülent M. idaresindeki 34 TH 0164 dorse plakalı tır, sağ şeritte ilerlerken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi aracın altında kaldı.

Durumu yaklaşık 200 metre sonra fark eden TIR sürücüsü aracını durdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, ölen şahsın TIR'ın altında kalmadan önce de sağ şeritte yattığına dair görgü tanıklarının iddiaları üzerine olayı araştırıyor.