Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Ş.K. idaresindeki kamyonet, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Yunus Ç. gözaltına alındı.

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