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Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, TIR'a arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Giriş: 04.05.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
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AA

İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkisinde Ali Alagöz'ün (72) yönetimindeki otomobil, N.E. (66) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, Alagöz ve yanındaki Bahri Yaman, (62) TIR'ın altına giren otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Alagöz ile Yaman’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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