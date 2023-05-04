Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkisinde Ali Alagöz'ün (72) yönetimindeki otomobil, N.E. (66) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, Alagöz ve yanındaki Bahri Yaman, (62) TIR'ın altına giren otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Alagöz ile Yaman’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.