Bursa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin ve örgüt içinde faaliyet yürütürken ölenlerin ailelerine maddi manevi destek verdikleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarından belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teröristlerin ailelerine moral amacıyla ziyaretlerde de bulundukları tespit edilen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yüksek meblağlarda döviz, terör örgütü üyelerinin ailelerine dağıtılmak üzere bulundurulan çok sayıda alışveriş kartı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, ayrıca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları için İçişleri Bakanlığınca haklarında yurda giriş yasağı çıkarılan yabancı uyruklu 5 kişi ise yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.