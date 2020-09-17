Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdlib bölgesinde 2013-2018 yıllarında terör örgütü El Nusra'nın sözde emirliğini yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu S.E'nin (37),Bursa'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.

S.E'yi saklandığı evde gözaltına alan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.