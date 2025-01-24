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        Haberler Gündem Bursa'da tekel bayi işletmecisi, silahlı saldırıda yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da tekel bayiye silahlı saldırı

        Bursa'da tekel bayi işleten Soner Yıldız, dükkanının kapısında beklediği sırada otomobille gelen kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 00:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:41
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        Tekel bayiye silahlı saldırı
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        Olay saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi.

        İş yerinin önünde bekleyen tekel bayi işletmecisi Soner Yıldız'a, otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabancayla ateş açıldı. Yıldız, sağ ve sol bacağı ile sağ koluna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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