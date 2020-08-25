Bursa'da tartıştığı komşusunun ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Vahit T'nin (48) ifadesi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Savunmasını yapan Vahit T, olay günü akşam maktul İsmail Oruç'un, kendisinin evine geldiğini söyledi.
Aynı binada oturdukları maktul ile daha önce su faturasını ödemediği için tartıştıklarını belirten Vahit T, şu ifadeleri kullandı:
"Kanalizasyon arızası vardı, yapılması gerekiyordu. İsmail benden, ücretin bir kısmını vermemi istedi. İsmail daha önce su faturasını ödemediği için ben de para vermeyeceğimi söyledim. Bu evde Veli U. ile kalmaktaydım. Bir ödeme yapılacaksa Veli'ye ya da ev sahibine yapacağımı söyledim ve kapıyı kapattım. Daha kapıyı kapatmadan bana küfretmeye başladı. İçeri girdim, hala küfrediyordu. Bir süre sonra ses kesildi. Yarım saat sonra hava almak için dışarı çıktığımda İsmail'in beklediğini gördüm. İsmail, küfür ve tehditlerine devam ediyordu. Yürürken bir süre sonra önüme geçerek bana doğru ateş etti. Kaçmayı düşündüm ama çok yakın olduğu için korktum. Silah olan elinden tuttum. Arbedede hafifçe göğsüne dokundum. Silahı elinden almaya çalıştım, alamadım. Sendeleyerek düştü, kafasını yere vurdu. Ağzından burnundan kan gelmeye başladı. Çevredekilerden 112'yi aramalarını istedim. İsmail olay anında alkollü gibiydi. Maktulü iteklemedim, sadece silahı almaya çalışıyordum."
Komşusunun ölümüne sebebiyet verdiği için üzgün olduğunu dile getiren sanık, tahliyesini talep etti.
Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, maktulün ölümüne ilişkin ayrıntılı otopsi raporunun beklenmesine ve sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde 23 Temmuz'da Vahit T. ile komşusu İsmail Oruç (66) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Vahit T'ye ateş eden Oruç, ardından çıkan arbedede düşüp yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Oruç hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vahit T. ise tutuklanmıştı.
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