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Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 yaşındaki Çağatay Y.'yi, tartıştığı 27 yaşındaki Enes K. tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çağatay Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olayın ardından kaçan Enes K.'yı yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 28.06.2023 - 01:04 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
DHA

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çağatay Y. ile E Enes K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada cebinden bıçak çıkaran Enes K., Çağatay Y.'yi göğsünden yaraladı.

Çağatay Y. kanlar içerisinde yerde kalırken, Enes K. koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağatay Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çağatay Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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