İlçeye bağlı kırsal Çitli Mahallesi'ndeki tarlasına giden Ahmet Mermi, çapa yaptığı esnada toprağın altında paslanmış sert bir cisim buldu.

DHA'nın haberine göre, üzerindeki toprağı temizlediğinde cismin bomba olduğunu fark eden Mermi, durumu jandarmaya bildirdi. Eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen el bombası, jandarma ekiplerince incelemeye alındı.