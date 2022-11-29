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Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa Orhangazi'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabası Halis Tevetoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi

Giriş: 29.11.2022 - 04:31 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı feci kazada 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı feci kazada 1 ölü, 3 yaralı
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DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek'in (48) hayatını kaybettiği kazada ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu (44) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önünde giderken kontrolden çıkıp savrulan Kahraman Kepenek yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada Halis Tevetoğlu'nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ile diğer otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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