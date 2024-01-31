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        Haberler Gündem Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeyi satmak isteyen 2 kişiyi yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:44
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        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
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        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Cumhuriyet savcılığından alınan izinle ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi sikke ile objeleri satmak isteyen A.M. (44) ve M.A.D. (30), teknik ve fiziki takibe alındı.

        Jandarma, tarihi eserleri satmak için merkez Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ne gelen şüphelileri, yanlarında getirdikleri Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeler ile yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir adet tabanca ve silaha ait 7 mermi ele geçirdi.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamaları devam eden şüpheliler, 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edilecek.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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