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Bursa'da tarihi Ertuğrul Bey Meydanı açıldı

Bursa’da tarihi alanlar bir bir gün yüzüne çıkarılıyor. Uzun zamandır devam eden ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni kapsayan iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye değer katacak olan Ertuğrul Bey Meydanı törenle hizmete açıldı

Giriş: 04.05.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da tarihi Ertuğrul Bey Meydanı açıldı
HABERTURK.COM

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hanlar Bölgesi'nde 3500 metrekarelik bir alanda bulunan meydan, yapılan çalışmaların ardından Bursalıların hizmetine sunuldu.

14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor.

Çarşı esnafının yoğun olarak kullandığı Ertuğrul Bey meydanı son çalışmalar ile kafeterya, tuvaletler, amfiler ve yeşil alana kavuştu.

Proje kapsamında 2300 yıllık geçmişi olan Bitinya dönemine ait bir mezar da cam kaplama ile koruma altına alınarak görünür hale getirildi.

Bölgede toplamda 500 milyona mal olacak iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Meydanın canlı olmasını istiyoruz. Buralarda yaptığımız ihya çalışmaları ile sadece Bursalılar değil gelen misafirlerimiz, turistler de nefes alacak. Bu hizmetimiz tarihi yapının ön plana çıkmasını da sağladı" şeklinde konuştu.

Meydan açılışına TOGG ile gelen ve Bursalılardan yoğun ilgi gören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir millet tarihine nasıl sahip çıkar, bir millet geleceğe giderken geçmişini nasıl önemser onun en güzel örneklerinden bir tanesinin açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Bey Meydanı, Hanlar Bölgesi'ndeki esnaftan ve vatandaşlardan da tam not aldı.

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