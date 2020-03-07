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Bursa'da taksicilere "şiddete uğrayan kadınları bilgilendirme" eğitimi verilecek

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek "Şiddeti Frenliyoruz Projesi" kapsamında, 500 taksiciye, şiddete uğramış kadınları çeşitli konularda bilgilendirmeleri için eğitim verileceği bildirildi.

07.03.2020 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da taksicilere
AA

 

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 durağa bağlı 500 taksi şoförüne ayrımcılık ve kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edeceği, şiddete uğramış kadınları nerelere yönlendirecekleri konularında bilgiler verilecek.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler, kadına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekerek, taksi şoförlerini ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet temelli şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede yasal süreçler ve mekanizmalar hakkında bilgilendirme amacında olduklarını ifade etti.

Mor Salkım Derneğinin, 7 gün 24 saat şiddet hattı ve danışma merkezinden hizmet alan şiddete maruz kalan kadınların, şiddet ortamından uzaklaşmak için taksi kullandığını tespit ettiklerini aktaran Üzümcüler, şunları kaydetti:

"Kadınların derneğimizle yaptığı paylaşımlarında taksi şoförlerinin, araçlarına şiddet gören bir kadın bindiğinde nereye götürüleceği ve ne yapabileceklerine dair bilgi eksiklikleri olduğundan kaygılandıklarını tespit ettik. Şiddeti Frenliyoruz Projesi'ni oluşturulmaya karar verdik. Projemizle, şiddete maruz kalan bir kadının taksilerine binmesi durumunda yasalara ve yönlendirilecek kurumlara dair bilgilenmeleri sağlanacaktır. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle gerçekleşen projede bir manifesto hazırlanması ve tüm eğitimleri alan duraklarda manifestonun yer alması, taksilerde broşürlerin olması ve araçlarda bulunan 7 gün 24 saat şiddet hattı yaygınlaşması ile fark yaratılması amaçlanmaktadır."

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu da kadınların toplumun en önemli unsurlarından olduğuna değinerek, taksicilerin böylesine önemli bir projenin parçası olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Topçu ve Üzümcüler arasında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bir manifesto da imzalandı.

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