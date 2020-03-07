Bursa'da taksicilere "şiddete uğrayan kadınları bilgilendirme" eğitimi verilecek

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 durağa bağlı 500 taksi şoförüne ayrımcılık ve kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edeceği, şiddete uğramış kadınları nerelere yönlendirecekleri konularında bilgiler verilecek.
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler, kadına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekerek, taksi şoförlerini ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet temelli şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede yasal süreçler ve mekanizmalar hakkında bilgilendirme amacında olduklarını ifade etti.
Mor Salkım Derneğinin, 7 gün 24 saat şiddet hattı ve danışma merkezinden hizmet alan şiddete maruz kalan kadınların, şiddet ortamından uzaklaşmak için taksi kullandığını tespit ettiklerini aktaran Üzümcüler, şunları kaydetti:
"Kadınların derneğimizle yaptığı paylaşımlarında taksi şoförlerinin, araçlarına şiddet gören bir kadın bindiğinde nereye götürüleceği ve ne yapabileceklerine dair bilgi eksiklikleri olduğundan kaygılandıklarını tespit ettik. Şiddeti Frenliyoruz Projesi'ni oluşturulmaya karar verdik. Projemizle, şiddete maruz kalan bir kadının taksilerine binmesi durumunda yasalara ve yönlendirilecek kurumlara dair bilgilenmeleri sağlanacaktır. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle gerçekleşen projede bir manifesto hazırlanması ve tüm eğitimleri alan duraklarda manifestonun yer alması, taksilerde broşürlerin olması ve araçlarda bulunan 7 gün 24 saat şiddet hattı yaygınlaşması ile fark yaratılması amaçlanmaktadır."
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu da kadınların toplumun en önemli unsurlarından olduğuna değinerek, taksicilerin böylesine önemli bir projenin parçası olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Topçu ve Üzümcüler arasında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bir manifesto da imzalandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!