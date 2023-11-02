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        Haberler Gündem Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı - Güncel haberler

        Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

        Bursa'da, taksinin motosiklete çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 00:11 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:11
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        Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

        Muharrem Avcı yönetimindeki taksi, aynı istikamette ilerleyen Muhammet Abdu'nun kullandığı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, taksi ise refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüler ile taksideki 4 yolcu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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