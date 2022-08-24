Sürücülerin tehlikeli eşya taşımacılığı

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ise kamyonetin kasasında 1 kanepe ve 2 koltuktan oluşan oturma grubunun taşındığı anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü.

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