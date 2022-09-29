Sokakta silahlı saldırı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Halil G. (53), sokakta bekleyen 4 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ekrem T. (30) yaşamını yitirirken, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çayır Mahallesi, Hürriyet Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil G, sokak üzerinde bekleyen Ekrem T. ile yanında bulunan M.K, S.K. ve M.K'ya bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Mermilerin isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde kalırken, şüpheli Halil G. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ekrem T.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksel İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan M.K, S.K, M.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI, İLÇEYE ÇEVİK KUVVET EKİBİ SEVK EDİLDİ
Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Halil G'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Öte yandan, olayların büyüme ihtimaline karşı ilçeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
*Haberin ilk fotoğrafında DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
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