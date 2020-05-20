Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1425 kişiye ceza

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Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 1425 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 1033 kişi ile Bursa Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 392 kişiye toplamda 3 milyon 335 bin 716 lira idari para cezası uygulandı.