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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da soğuk hava deposunda yangın paniği

        Bursa'da soğuk hava deposunda korkutan yangın

        Bursa'da soğuk hava deposunun açık havada bulunan plastiklerin olduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 05:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 05:11
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        Bursa'da soğuk hava deposunda yangın paniği
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir soğuk hava deposunun açık havada bulunan plastiklerin olduğu bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Çukurca Mahallesi'nde soğuk hava deposunun açık havadaki bölümündeki plastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, plastikleri saran alevlere müdahale etti.

        AA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Depodaki çok sayıda plastik sepet zarar gördü.

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