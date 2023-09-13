Bursa'da soğuk hava deposunda yangın paniği

Bursa'da soğuk hava deposunda korkutan yangın
Bursa'da soğuk hava deposunun açık havada bulunan plastiklerin olduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir soğuk hava deposunun açık havada bulunan plastiklerin olduğu bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Çukurca Mahallesi'nde soğuk hava deposunun açık havadaki bölümündeki plastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, plastikleri saran alevlere müdahale etti.
AA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Depodaki çok sayıda plastik sepet zarar gördü.