Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangın nedeniyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.