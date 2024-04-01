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        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da şoför, tartıştığı yolculara hakaret edip, otobüsü terk etti

        Bursa'da şoför, tartıştığı yolculara hakaret edip, otobüsü terk etti

        Bursa'da özel bir halk otobüsünde iddiaya göre şoför, durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmayınca yolcular ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada yolculara hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:49
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          Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel halk otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.

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          Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait 16 M 00127 plakalı, 8/L numaralı özel halk otobüsünün şoförü, iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.

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          Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. 

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          Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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          Bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı.

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