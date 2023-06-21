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Bursa'da şimşeklerin yolculuğu kameraya yansıdı

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar sırasında Bursa'da kaydedilen şimşeklerin görüntüsü hayran bıraktı

Giriş: 21.06.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da şimşeklerin görüntüsü hayran bıraktı - Haberler
Bursa'da şimşeklerin görüntüsü hayran bıraktı
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İHA

Marmara Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışlar sırasında gökyüzünde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre şimşek yüklü bulutların hareketi ve denize yansıyan kareler görenleri kendine hayran bıraktı.

Marmara Bölgesi’nde önceki gece İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde de 600 şimşek hareketi kaydedildi.

Mudanya’da şimşekleri görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Uğur İkizler eşsiz anları yakaladı. İkizler, yüzlerce şimşeğin düştüğü bölgede peş peşe fotoğraf çekerek kısa bir video haline getirdi.

Şimşek yüklü bulutların nasıl hareket ettiği oluşturulan videoda net bir şekilde görülüyor. Fotoğraf sanatçısı aynı açıdan çektiği şimşeklerin hepsini tek bir fotoğrafta birleştirdi ve ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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