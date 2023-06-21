Bursa'da şimşeklerin görüntüsü hayran bıraktı

İHA'nın haberine göre şimşek yüklü bulutların hareketi ve denize yansıyan kareler görenleri kendine hayran bıraktı.

Marmara Bölgesi’nde önceki gece İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde de 600 şimşek hareketi kaydedildi.

Şimşek yüklü bulutların nasıl hareket ettiği oluşturulan videoda net bir şekilde görülüyor. Fotoğraf sanatçısı aynı açıdan çektiği şimşeklerin hepsini tek bir fotoğrafta birleştirdi ve ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.